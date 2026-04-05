Спецназ США спас второго летчика сбитого в Иране F-15 в ходе «дерзкой операции»

Американский спецназ провел успешную операцию по спасению второго члена экипажа истребителя F-15E Strike Eagle, сбитого силами ПВО Ирана 3 апреля. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию об этом в своей соцсети Truth Social, назвав миссию «одной из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории США».





Самолет был поражен над центральной частью Ирана. Оба пилота катапультировались. Первого члена экипажа удалось эвакуировать в течение нескольких часов после крушения.





Поиски второго офицера затянулись более чем на сутки — все это время, по словам Трампа, тот скрывался в труднодоступной горной местности на юго-западе Ирана, в то время как иранские силы прочесывали район в попытке захватить его.





Спасательная операция, по данным The New York Times, стала одной из самых сложных в истории американских ВС. В ней участвовали сотни бойцов спецназа, десятки боевых самолетов и вертолетов, а также средства космической разведки.





Спецназовцы проникли глубоко на территорию Ирана, а авиация наносила удары по иранским колоннам, чтобы не допустить их в район поисков. При эвакуации спасенного офицера завязался бой с находившимися в районе иранскими военными.





Отмечается, что по завершении миссии два транспортных самолета, задействованных в эвакуации, вышли из строя и не смогли взлететь с удаленной базы в Иране. Командование направило три других борта для вывоза личного состава, а неисправные самолеты были уничтожены, чтобы не достались противнику. Все участники операции покинули Иран.





Трамп заявил, что спасенный офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает. Он также подчеркнул, что никто из участвовавших в миссии американских военных не пострадал. Президент назвал этот случай «первым в военной истории», когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории.





Иранское командование, в свою очередь, заявило о провале миссии США по спасению первого пилота, однако судьбу второго члена экипажа иранские официальные лица не комментировали.