Трое детей провалились под лед на пруду в Свердловской области, один ребенок погиб

В Свердловской области на Режевском городском пруду произошла трагедия. Четверо детей вышли на лед без сопровождения взрослых. В какой-то момент трое из них провалились под лед.





Восьмилетняя девочка смогла выбраться из воды самостоятельно. Семилетнего мальчика вытащил находившийся рядом девятилетний ребенок. Спасти еще одного ребенка не удалось.





Прокуратура начала проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства гибели школьника.





Ранее сообщалось, что в Звенигороде двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять 7 марта и не вернулись. По предварительным данным, дети провалились под лед. Позже были обнаружены тела несовершеннолетних.