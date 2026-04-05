В Сербии у газопровода с российским топливом нашли взрывчатку и детонаторы

Сербские военные и полицейские обнаружили взрывчатку и детонаторы в нескольких сотнях метров от газопровода, по которому российский газ поступает из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.





Находка была сделана недалеко от населенного пункта Велебит в автономном крае Воеводина. По словам Вучича, силовики нашли два рюкзака и два больших пакета со взрывчаткой, оснащенные детонаторами.





Сербский лидер немедленно проинформировал о произошедшем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ответ венгерский премьер созвал экстренное заседание совета обороны страны.





Вучич пригрозил «безжалостной расплатой» любым, кто посягнет на жизненно важную инфраструктуру Сербии. Он также заявил, что власти уже имеют представление о том, какие группы лиц могут быть причастны к подготовке теракта, хотя имена конкретных исполнителей пока не установлены. Расследование продолжается.





Речь идет об участке газопровода, который включает компрессорную станцию Жабари — единственную на 402-километровой магистрали от границы с Болгарией до Венгрии. Этот маршрут используется для поставок российского газа через «Турецкий поток». В марте, в связи с угрозами, сербская армия уже усилила охрану этого стратегического объекта.