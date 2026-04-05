В Махачкале из-за наводнения рухнула трехэтажка, жильцов эвакуировали
По данным местных властей, никто не пострадал undefined
В Махачкале из-за наводнения рухнула трехэтажка, жильцов эвакуировали

По данным местных властей, никто не пострадал

В Махачкале из-за сильного наводнения произошло обрушение трехэтажного жилого дома, сообщили в администрации города. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы. 


Отмечается, что жильцов эвакуировали заранее — в здании образовались трещины, и существовала реальная угроза его полного разрушения. Еще один многоквартирный дом также находится под угрозой обрушения. 


Сильные дожди в Дагестане не прекращаются с 28 марта. За это время в регионе уже дважды вводили режим ЧС — после первой волны наводнения и снова после новых ливней, обрушившихся на республику в ночь на 5 апреля. Подтопленными остаются около тысячи жилых домов.


Помимо Махачкалы, от непогоды пострадали Дербент и Хасавюрт. В Дербенте затопило улицы и жилые кварталы, в Хасавюрте — городской рынок. Власти эвакуируют людей из опасных зон, развернуты пункты временного размещения. 


Из-за подтоплений повреждены десятки участков дорог, ограничено движение транспорта, в 139 населенных пунктах отключено электричество. 

