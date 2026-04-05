В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей, погиб помощник капитана
Судьба еще двух членов команды неизвестна
В Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт» с грузом пшеницы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега.


По его информации, на берегу обнаружены девять членов экипажа, все граждане России. Сальдо уточнил, что погибший — старший помощник капитана 1991 года рождения. 


Судьба еще двух моряков неизвестна. Обстоятельства крушения устанавливаются.


В октябре 2025 года в Черном море затонуло грузовое судно Eileen под флагом Камеруна. На борту находились десять украинских моряков, их спасли. Как заявляли в Минобороны Болгарии, судно получило пробоину и начало тонуть в 140 морских милях к востоку от Варны. Экипаж покинул корабль на двух спасательных плотах, а затем моряков обнаружили и подняли на борт турецкого судна Murat Ilhan.

#азовское море #погибшие #судно #сальдо
