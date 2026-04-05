Пассажир вытолкнул проводницу из поезда из-за отказа выпустить его покурить — у женщины перелом позвоночника

В Костромской области на станции Поназырево пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона. Сотрудница РЖД отказалась выпускать мужчину, чтобы он покурил: стоянка длилась менее двух минут, а безопасного выхода не было, так как у вагона не было платформы.





В ответ пассажир применил силу, вытолкал женщину наружу, закрыл дверь и скрылся в поезде. В результате падения проводница получила компрессионный перелом позвоночника. По факту нападения возбуждено уголовное дело.





В тот же день, по данным Telegram-каналов, тот же мужчина напал на начальника поезда, когда его попытались задержать.





Сотрудник РЖД получил травмы колена и левой руки. Нападавший был задержан транспортными полицейскими.