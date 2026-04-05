В Калининграде при пожаре в ТЦ «Гиант» пострадали три человека, эвакуированы около 140

В Калининграде произошел пожар в торговом центре «Гиант», сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Из здания эвакуированы порядка 140 человек, уточнили ТАСС в МЧС.





Пламя охватило несколько этажей. Площадь пожара, по последним данным, составила 1,5 тысячи квадратных метров.





По информации Telegram-каналов, возгорание началось с припаркованной рядом машины. Сотрудники магазина заметили горящий автомобиль у ТЦ, после чего огонь перекинулся на фасад здания.





В ТЦ есть продуктовый супермаркет, множество магазинов. Также имеется кинотеатр, зона фудкорта и развлекательный центр. В цокольном этаже и на прилегающей территории расположена парковка.