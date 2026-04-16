Экс-депутата Госдумы Гайсина приговорили к 14 годам тюрьмы за растрату и махинации с активами

Суд также обязал его выплатить 2 миллиарда рублей штрафа

Ленинский суд Екатеринбурга признал бывшего депутата Госдумы второго созыва виновным в крупной растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорил его к 14 годам колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».


По версии следствия, Гайсин несколько лет выводил деньги с завода «Исеть», перечисляя их своим фирмам через фиктивные займы. Общий ущерб превысил 385 млн рублей.


Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда, хотя до приговора он находился под домашним арестом. Сторона защиты настаивала на его полной невиновности, однако суд поддержал позицию гособвинения, которое просило именно такой срок и сумму штрафа.


Ранее по искам Генпрокуратуры в доход государства уже были обращены основные активы Гайсина: акции завода «Исеть», предприятия «Уралбиофарм» и банка «Вятич» . 

