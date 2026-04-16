«Пасхальный дар»: спортивные состязания на Коптевском бульваре

Участие в спортивных активностях доступно каждому. Гости фестиваля могут бесплатно проверить свои силы в дисциплинах без участия в призовом зачете.





Для тех, кто хочет побороться за награды, предусмотрено участие в соревнованиях за призы — для этого участник делает благотворительное пожертвование через QR-код, размещенный на информационной доске со списком дисциплин и результатами, при поддержке администраторов площадки. Все средства направляются в благотворительные фонды.





В этом году в рамках программы представлено девять спортивных дисциплин, рассчитанных на разный уровень подготовки: скручивания на пресс, прыжки на скакалке, отжимания, становая тяга гири, приседания, рывок гири с пола, челночный бег, динамичная планка с перестановкой рук и махи гири.





Первый раз организованы мероприятия Кубка «Самый сильный житель Москвы». Среди рекордсменов дня турнира в возрастной категории от 18 до 50 лет разыгрывается главный трофей фестиваля. Для победы необходимо установить абсолютный рекорд всего фестиваля в одной из трех дисциплин: махи гири, приседания или рывок гири.





Каждый участник спортивной программы получает диплом и сладкое угощение. Победители дня в каждой дисциплине и дивизионе (по полу и возрасту) награждаются памятными медалями.





Лучшие в более сложных дисциплинах получают дополнительные брендированные призы «Самый сильный × Московские сезоны» — сумки-шопперы, карабины-брелоки и эспандеры. Победители Кубка «Самый сильный житель Москвы» получают памятный кубок — брендированную гирю весом 6 или 12 кг.





Активности проходят на 27 окружных фестивальных площадках «Московских сезонов», а также на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля. В будние дни площадки работают с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 21:00.





Подробнее о мероприятиях можно прочитать на официальном сайте проекта.