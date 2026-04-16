«Оно того стоило»: Виктория Боня со слезами отреагировала на реакцию Кремля на ее видео
Она подчеркнула, что не могла молчать и использовала свой голос
Телеведущая Виктория Боня эмоционально отреагировала на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле видели ее видеообращение о проблемах в России. 


Блогер также рассказала, что ознакомилась с разборами ее ролика на Би-би-си и «Дожде»*, и попросила не втягивать ее в эту полемику.


«Я просто хотела сказать, что оно того стоило, потому что я не могла не использовать свой голос», — сказала Боня.


Блогер также уточнила, что футболка с флагом Турции, в которой она была в ролике, — это просто домашняя одежда, и никакого скрытого смысла в этом нет.


Ранее Боня выпустила обращение к президенту России Владимиру Путину. В 18-минутном ролике блогер высказалась, в частности, об ограничениях интернета, наводнениях в Дагестане и массовом забое скота в Новосибирской области.


*СМИ признано в РФ иностранным агентом.

#кремль #виктория боня #владимир путин
