«Оно того стоило»: Виктория Боня со слезами отреагировала на реакцию Кремля на ее видео

Телеведущая Виктория Боня эмоционально отреагировала на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле видели ее видеообращение о проблемах в России.





Блогер также рассказала, что ознакомилась с разборами ее ролика на Би-би-си и «Дожде»*, и попросила не втягивать ее в эту полемику.





«Я просто хотела сказать, что оно того стоило, потому что я не могла не использовать свой голос», — сказала Боня.





Блогер также уточнила, что футболка с флагом Турции, в которой она была в ролике, — это просто домашняя одежда, и никакого скрытого смысла в этом нет.





Ранее Боня выпустила обращение к президенту России Владимиру Путину. В 18-минутном ролике блогер высказалась, в частности, об ограничениях интернета, наводнениях в Дагестане и массовом забое скота в Новосибирской области.





*СМИ признано в РФ иностранным агентом.