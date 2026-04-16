Песков: В Кремле посмотрели обращение Виктории Бони к Путину

В Кремле ознакомились с обращением блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





По его словам, поднятые блогером темы действительно резонансные, «по ним ведется большая работа, задействовано много людей, и они не оставлены без внимания».





Боня выпустила обращение на этой неделе. В 18-минутном ролике блогер высказалась, в частности, об ограничениях интернета в России, наводнениях в Дагестане и массовом забое скота в Новосибирской области.





Сама Боня проживает в Монако. В Россию она прилетает по рабочим делам.