«Госуслуги» начали блокировать доступ пользователям с VPN «по соображениям безопасности»

Портал «Госуслуги» начал ограничивать доступ для граждан, использующих VPN-сервисы. При попытке зайти на сайт или в приложение пользователи видят сообщение о блокировке «по соображениям безопасности».





Daily Storm проверил работу портала и выяснил, что при использовании некоторых провайдеров компьютерная версия «Госуслуг» продолжает открываться. При этом мобильное приложение уже недоступно.





Ранее аналогичные проблемы при использовании VPN возникали у «Яндекса», VK, маркетплейсов и банковских приложений. На фоне нового витка ограничений в России обсуждают блокировку прокси-сервисов и введение «белых списков» по всем каналам связи.





Эксперты, опрошенные Daily Storm, предупредили, что российское IT останется с дырами в защите и «обновлениями на флешках», если власти полностью заблокируют VPN и введут «белые списки».