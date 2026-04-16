«Госуслуги» начали блокировать доступ пользователям с VPN «по соображениям безопасности»

Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Портал «Госуслуги» начал ограничивать доступ для граждан, использующих VPN-сервисы. При попытке зайти на сайт или в приложение пользователи видят сообщение о блокировке «по соображениям безопасности».


Daily Storm проверил работу портала и выяснил, что при использовании некоторых провайдеров компьютерная версия «Госуслуг» продолжает открываться. При этом мобильное приложение уже недоступно.


Ранее аналогичные проблемы при использовании VPN возникали у «Яндекса», VK, маркетплейсов и банковских приложений. На фоне нового витка ограничений в России обсуждают блокировку прокси-сервисов и введение «белых списков» по всем каналам связи.


Эксперты, опрошенные Daily Storm, предупредили, что российское IT останется с дырами в защите и «обновлениями на флешках», если власти полностью заблокируют VPN и введут «белые списки».

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#госуслуги #ограничения #vpn
