Новости
Новости 18+
St
Набиуллина: Россия впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы
18+
По словам главы Центробанка, это свидетельствует о перегреве экономики undefined
Новости

Российская экономика впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи. Бизнесу и властям теперь приходится учитывать эту реальность, подчеркнула председатель ЦБ. 


По словам Набиуллиной, безработица в стране составляет 2%, а инфляция к началу прошлого года разогналась до 10% — это, по ее мнению, свидетельствует о перегреве экономики. 


Она отметила, что текущий период жесткой денежно-кредитной политики многим может казаться аномалией, поскольку раньше высокие ставки были связаны с временным ухудшением внешних условий. Сейчас же ухудшение внешних условий стало практически постоянным — и по экспорту, и по импорту.


Ранее, в конце марта, президент России Владимир Путин на совещании заявил, что безработица в стране остается на низком уровне — 2,2%, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. 


Для устойчивого экономического роста, по словам президента, необходима сбалансированность всей макроэкономической конструкции, контроль за денежной массой, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы. Также важно улучшать структуру занятости и привлекать кадры в высокотехнологичные отрасли.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#цб #экономика #набиуллина
Загрузка...
Загрузка...