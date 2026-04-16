Набиуллина: Россия впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы

Российская экономика впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи. Бизнесу и властям теперь приходится учитывать эту реальность, подчеркнула председатель ЦБ.





По словам Набиуллиной, безработица в стране составляет 2%, а инфляция к началу прошлого года разогналась до 10% — это, по ее мнению, свидетельствует о перегреве экономики.





Она отметила, что текущий период жесткой денежно-кредитной политики многим может казаться аномалией, поскольку раньше высокие ставки были связаны с временным ухудшением внешних условий. Сейчас же ухудшение внешних условий стало практически постоянным — и по экспорту, и по импорту.





Ранее, в конце марта, президент России Владимир Путин на совещании заявил, что безработица в стране остается на низком уровне — 2,2%, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.





Для устойчивого экономического роста, по словам президента, необходима сбалансированность всей макроэкономической конструкции, контроль за денежной массой, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы. Также важно улучшать структуру занятости и привлекать кадры в высокотехнологичные отрасли.