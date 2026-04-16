Главу Западно-Сибирской железной дороги заподозрили в получении взяток на 50 миллионов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также дело завели на представителя коммерческой организации.





По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026 года глава железной дороги незаконно получил от представителей коммерческих организаций взятку на общую сумму более 50 млн рублей. Деньги передавались за общее покровительство и совершение незаконных действий — в том числе за указания подчиненным и подписание документов.





Фигуранты задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие также проверяет возможные другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и устанавливает иных причастных лиц.