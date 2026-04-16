РБК: Операторы связи заморозили расширение зарубежных каналов, это усложнит работу VPN в России

Около 20 российских операторов связи подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи, через которые идет весь международный трафик, включая данные VPN-сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Такое решение приняли на недавнем совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению работы VPN.





Запасы полос для зарубежного трафика ограничены, а чем больше людей используют VPN, тем больше трафика. По логике властей, операторам придется либо фильтровать VPN-трафик, либо повышать цены на доступ к зарубежным сервисам. Так появится «экономический фильтр».





Также власти надеются, что зарубежные сервисы, которым важен российский рынок, начнут ставить свои серверы в России. Иначе скорость загрузки их контента для пользователей из РФ упадет.





Среди участников совещания — ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл», «Уфанет» и «Раском». Срок действия моратория не назвали.





По данным источников РБК, теперь любое расширение зарубежных каналов нужно будет согласовывать с Роскомнадзором. Также операторы будут ежемесячно сдавать отчеты о трансграничном трафике: его объеме, ресурсах и узлах связи.