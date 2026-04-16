При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей — пяти и 14 лет

В Туапсе в результате падения обломков беспилотников погибли двое детей — пяти и 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Еще двое взрослых, по предварительным данным, ранены, им оказывается медицинская помощь.





Глава региона выразил соболезнования родным погибших и поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать семьям всю необходимую помощь.





По данным губернатора, ночью регион подвергся массовой атаке дронов. В Туапсе из-за падения обломков повреждены пять частных домов и один многоквартирный.





Обломки также упали на территории предприятий у морского порта. В поселке Лоо (Сочи) обломки повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, пострадавших там нет.





В Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях, в детских садах организованы дежурные группы. В Сочи ночью включали сирены из-за угрозы атаки дронов, аэропорт города временно не принимает и не отправляет рейсы.