В зале «Зарядье» отметят 135-летие со дня рождения Сергея Прокофьева

С 19 по 26 апреля в зале «Зарядье» пройдет цикл концертов, посвященный 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Мосбилет».





Шедевры композитора исполнят солисты Денис Мацуев, Кристоф Барати, Борис Березовский, Александр Рудин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.





19 апреля цикл откроет Третий фортепианный концерт в исполнении Мацуева. Вечером прозвучат симфоническая сюита из оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева и Первая симфония Шостаковича.





В день рождения композитора, 23 апреля, выступит венгерский скрипач Кристоф Барати со Вторым скрипичным концертом, а также прозвучат «Классическая» симфония и сюита из балета «Ромео и Джульетта».





25 апреля Борис Березовский исполнит Второй фортепианный концерт. Два камерных вечера посвятят всем фортепианным сонатам Прокофьева: 25 апреля играет Андрей Коробейников, 26 апреля — Даниил Саямов и Илья Папоян.





В заключительный вечер, 26 апреля, Александр Рудин исполнит симфонию-концерт для виолончели с оркестром, а также прозвучит Седьмая симфония — последнее симфоническое сочинение Прокофьева.





К концертам также подготовили специальную образовательную программу из четырех лекций. Билеты доступны на «Мосбилете».