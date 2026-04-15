«Что ты сделал для победы?»: губернатор Ленобласти ответил жалующимся на нестабильный интернет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поинтересовался у жалующихся на плохой интернет жителей об их вкладе в победу. Его слова с отчета перед депутатами передает «Ъ Северо-Запад».





«Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?», — заявил Дрозденко.





Он призвал граждан соотносить временные технические ограничения с приоритетами государственной безопасности.





До этого политик говорил, что решение о введении ограничений на работу телекоммуникационных сетей не входит в компетенцию региональных властей.





Также губернатор заявил, что регион стал не только приграничным, но и прифронтовым. По его словам, только за первый квартал 2026 года в небе над Ленинградской областью сбили 243 беспилотника ВСУ.





Дрозденко отметил, что дроны пытались нанести ущерб экономике, предприятиям и портам, а также посеять панику, вызвать социальное напряжение и даже спровоцировать социально-политический конфликт. Однако эти цели не были достигнуты, хотя работать в новых условиях, по его словам, действительно непросто.