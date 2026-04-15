Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

«Что ты сделал для победы?»: губернатор Ленобласти ответил жалующимся на нестабильный интернет

Дрозденко призвал соотносить перебои со связью с приоритетами госбезопасности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поинтересовался у жалующихся на плохой интернет жителей об их вкладе в победу. Его слова с отчета перед депутатами передает «Ъ Северо-Запад».


«Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?», — заявил Дрозденко. 


Он призвал граждан соотносить временные технические ограничения с приоритетами государственной безопасности.


До этого политик говорил, что решение о введении ограничений на работу телекоммуникационных сетей не входит в компетенцию региональных властей.


Также губернатор заявил, что регион стал не только приграничным, но и прифронтовым. По его словам, только за первый квартал 2026 года в небе над Ленинградской областью сбили 243 беспилотника ВСУ. 


Дрозденко отметил, что дроны пытались нанести ущерб экономике, предприятиям и портам, а также посеять панику, вызвать социальное напряжение и даже спровоцировать социально-политический конфликт. Однако эти цели не были достигнуты, хотя работать в новых условиях, по его словам, действительно непросто.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#ленинградская область #дрозденко #мобильная связь #сбой в интернете
Загрузка...
Загрузка...