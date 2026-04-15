Почему в Доме с флигелем раньше были коммуналки и как связаны «12 стульев» с Домом Стахеева в Москве?

Daily Storm перед началом акции «Дни исторического и культурного наследия Москвы» посетил знаковые места столицы: Дом с флигелем на Новинском бульваре, Дом Стахеева на Новой Басманной и Дом Дворцового ведомства в Большом Левшинском переулке. Рассказываем, почему в одном из зданий раньше были коммунальные квартиры и как другой дом связан с романом Ильфа и Петрова «12 стульев».





Дом с флигелем на Новинском бульваре долгое время не использовался, поэтому потребовалось провести работу по его сохранению. Главный фасад сохранил внешний вид конца XIX века. Сейчас здесь расположена главная площадка благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».





Когда власть после революции 1917 года перешла к Советам, в Доме расположили коммунальные квартиры. Только в 1970-м жителей расселили. Тогда же произошел пожар. А в 2025-м здание воссоздали по архивным чертежам, рассказала экскурсовод Светлана Щипорска.

«Планировка типична для особняков конца XIX века. Строили так на важных торговых улицах, в аристократических районах. Тут проживали князья. Федор Шаляпин жил, Петр Чайковский», — поведала экскурсовод.





Директор по коммуникациям фонда «Обнаженные сердца» Кемаль Торба рассказал, что организация начала работать в этом здании в 2025 году. Фонд помогает детям с аутизмом и их родителям, а еще в нем стажируются специалисты со всей страны.