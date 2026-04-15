Почему в Доме с флигелем раньше были коммуналки и как связаны «12 стульев» с Домом Стахеева в Москве?

Daily Storm перед началом акции «Дни исторического и культурного наследия Москвы» посетил знаковые места столицы: Дом с флигелем на Новинском бульваре, Дом Стахеева на Новой Басманной и Дом Дворцового ведомства в Большом Левшинском переулке. Рассказываем, почему в одном из зданий раньше были коммунальные квартиры и как другой дом связан с романом Ильфа и Петрова «12 стульев».
Дом с флигелем на Новинском бульваре долгое время не использовался, поэтому потребовалось провести работу по его сохранению. Главный фасад сохранил внешний вид конца XIX века. Сейчас здесь расположена главная площадка благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».
Когда власть после революции 1917 года перешла к Советам, в Доме расположили коммунальные квартиры. Только в 1970-м жителей расселили. Тогда же произошел пожар. А в 2025-м здание воссоздали по архивным чертежам, рассказала экскурсовод Светлана Щипорска.
«Планировка типична для особняков конца XIX века. Строили так на важных торговых улицах, в аристократических районах. Тут проживали князья. Федор Шаляпин жил, Петр Чайковский», — поведала экскурсовод.
Директор по коммуникациям фонда «Обнаженные сердца» Кемаль Торба рассказал, что организация начала работать в этом здании в 2025 году. Фонд помогает детям с аутизмом и их родителям, а еще в нем стажируются специалисты со всей страны.
Дом Николая Стахеева на Новой Басманной сохранился практически таким же, каким был при самом меценате и купце Стахееве. В роскошном особняке интерьеры сочетают классику, готику и мавританский стиль. В парадном дворе расположен фонтан со скульптурой «Богиня ночи», сделанной французскими мастерами ХIХ столетия. Стены и потолок в одной из комнат особняка украшены полудрагоценными камнями.
Постоянный экскурсовод «Дней исторического и культурного наследия» Марина Крамская рассказала, что Стахеев был известным богачом, который играл в казино в Монте-Карло, а при строительстве своего особняка никак не экономил. Именно он мог стать прототипом героя Кисы Воробьянинова в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», отметила Крамская.
Во время званых вечеров у купца там подавали дорогое шампанское «Вдова Клико», а летом особняк охлаждали с помощью ледников.
Сейчас в здании снимают фильмы и программы, одна из самых популярных — «Битва экстрасенсов». В готическом зале проводят финал этого шоу. А еще с 1940 года на первом этаже дома работает Детский клуб детей железнодорожников. Там в детстве в свое время занимались знаменитый артист Олег Басилашвили и певица Майя Кристалинская.
Дом Дворцового ведомства ныне — локация Музея Казачества. Здание было построено между 1751 и 1795 годами. В 1837 году он перешел в казенное ведомство, а затем к Московской дворцовой конторе, которая входила в состав Министерства императорского двора.
Здание примечательно тем, что практически не пострадало при пожаре в 1812-м, отметила реставратор Ольга Соннова. Реставрационные работы дома заняли примерно 1,5 года.
Директор Музея Казачества Ирина Повх рассказала, что музей в Доме Дворцового ведомства был открыт в июне 2025 года. Гости могут посетить 14 залов с выставками, посвященными темам, начиная с первого упоминания казаков до нашего времени.
На выставках можно изучить генеалогию казачьих войск, увидеть одежду и снаряжение казаков. А еще в музее есть знаки и предметы, переданные казаками, участвовавшими в СВО.
Дни исторического и культурного наследия Москвы — масштабная акция, которая ежегодно начинается 18 апреля в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. Она продлится до 31 мая. В этом году акция проходит уже в 26 раз.