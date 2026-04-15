«Мосбилет» показал первую афишу «Современника» в честь 70-летия театра
Гости увидели макет кабинета Галины Волчек и личные вещи основателей
В честь 70-летия театра «Современник» режиссер спецпроектов и представители «Мосбилета» провели экскурсию, в ходе которой показали первую афишу театра. Об этом сообщили в канале «Мосбилета» в MAX.


15 апреля 1956 года на учебной сцене школы-студии МХАТ состоялся первый показ студии молодых артистов — премьера пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Афише того спектакля сейчас 70 лет, и она стала настоящим музейным экспонатом.


На экскурсии также представили фотографии и личные вещи основателей театра, включая макет кабинета Галины Волчек. Подробнее можно ознакомиться в канале «Мосбилета».

