Ведущие банки России оценили возможности сезонных городских проектов Москвы
Для бизнеса доступны бренд-зоны, спецпредложения и киносеансы под открытым небом
Московских предпринимателей приглашают стать партнерами и соорганизаторами нового сезона «Лета в Москве». Бизнес сможет создавать бренд-зоны, проводить мероприятия и представлять товары в арт-павильонах «Сделано в Москве». 


Это дает возможность быть в центре городского трафика и увеличивать продажи. Крупные банки уже участвуют в сезонных проектах. 


В 2025 году Сбер интегрировал в «Лето в Москве» свои сервисы: при поддержке Okko на роллердроме у «Зеленого маркета» проходили бесплатные киносеансы, а «Самокат» угощал гостей. Стриминг «Звук» организовал вечеринки с диджеями, а программа «Бизнес-среда» помогала предпринимателям.


Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг отметил, что такие проекты делают столицу городом, где инновации работают на жителей, а компании получают возможности для роста.


Зимой Альфа-банк стал партнером «Фабрики подарков»: брендировал бесплатный каток на Болотной площади, украсил его большой елью и арт-объектом в виде красной лошади — символа 2026 года. В павильоне можно было бесплатно создать карту с гравировкой и посетить мастер-классы.


Руководитель дирекции бизнес-маркетинга Альфа-банка Елена Нарышкина подчеркнула, что московские компании создают отличные продукты, а задача банка — дать им инструменты для развития.


Проект «Сделано в Москве» объединяет более 7,5 тысячи участников и 36 тысяч товаров.

#бизнес #москва #лето в москве
