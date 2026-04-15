Ведущие банки России оценили возможности сезонных городских проектов Москвы

Московских предпринимателей приглашают стать партнерами и соорганизаторами нового сезона «Лета в Москве». Бизнес сможет создавать бренд-зоны, проводить мероприятия и представлять товары в арт-павильонах «Сделано в Москве».





Это дает возможность быть в центре городского трафика и увеличивать продажи. Крупные банки уже участвуют в сезонных проектах.





В 2025 году Сбер интегрировал в «Лето в Москве» свои сервисы: при поддержке Okko на роллердроме у «Зеленого маркета» проходили бесплатные киносеансы, а «Самокат» угощал гостей. Стриминг «Звук» организовал вечеринки с диджеями, а программа «Бизнес-среда» помогала предпринимателям.





Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг отметил, что такие проекты делают столицу городом, где инновации работают на жителей, а компании получают возможности для роста.





Зимой Альфа-банк стал партнером «Фабрики подарков»: брендировал бесплатный каток на Болотной площади, украсил его большой елью и арт-объектом в виде красной лошади — символа 2026 года. В павильоне можно было бесплатно создать карту с гравировкой и посетить мастер-классы.





Руководитель дирекции бизнес-маркетинга Альфа-банка Елена Нарышкина подчеркнула, что московские компании создают отличные продукты, а задача банка — дать им инструменты для развития.





Проект «Сделано в Москве» объединяет более 7,5 тысячи участников и 36 тысяч товаров.