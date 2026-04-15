«Непреднамеренное срабатывание ПВО»: Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета AZAL под Актау

Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего в 2024 году. Об этом говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел двух стран.





Согласно договоренностям президентов, достигнутым на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны урегулировали последствия, включая вопрос о выплате компенсаций. В заявлении указано, что крушение стало результатом «непреднамеренного срабатывания» системы ПВО в российском воздушном пространстве. Дипведомства выразили соболезнования родственникам погибших и подчеркнули, что предпринятые шаги подтверждают стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества.





Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Борт следовал из Баку в Грозный, но рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, находившихся на борту, в том числе семь из 16 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет получил повреждения от внешнего воздействия в районе Грозного. В октябре 2025 года Владимир Путин отметил, что две ракеты российской ПВО взорвались в нескольких метрах от лайнера, а трагедия связана с наличием украинского беспилотника в воздушном пространстве. По словам президента, борт, предположительно, был поврежден обломками.





В промежуточном отчете Минтранса Казахстана сообщалось, что экспертиза не нашла следов взрывчатых веществ, а борт был поврежден поражающими элементами, чья принадлежность не установлена.