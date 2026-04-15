«Пасхальный дар»: добрые и познавательные прогулки по Москве

С 11 по 19 апреля Пушкинская набережная стала частью фестиваля «Пасхальный дар» на площадке «Московских сезонов». Здесь работают два шале с благотворительными ярмарками, где представлены товары подопечных некоммерческих организаций.
Все вырученные средства направят в фонды на помощь тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями, пожилым и животным.
«Оказалась здесь случайно. Хотела погулять по Парку Горького и увидела всю эту красоту. Честно, безумно рада, мне очень нравится! Здесь и интерактив присутствует — очень красиво!», — рассказала гостья площадки.
Благотворительный фестиваль поддерживают рестораны и точки общепита Парка Горького. Для них выпущены специальные стаканы с QR-кодом сервиса mos.ru. Сделав пожертвование в любой фонд, гость может внести вклад в добрые дела и стать частью масштабного движения.
Также на площадке проходят мастер-классы. Участвовать могут не только дети, но и взрослые.
«Посмотрите, как это здорово, атмосферно! После праздника прям самое оно!», — поделилась еще одна посетительница.
Всю подробную информацию о программе и расписании концертов можно найти на официальном сайте проекта «Пасхальный дар».