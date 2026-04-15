В Турции ученик открыл стрельбу в школе: четыре человека погибли, 20 ранены

Ученик устроил стрельбу в средней школе турецкого города Кахраманмараш, убив как минимум четырех человек. Об этом сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.





Погибшими оказались учитель и трое учеников, еще 20 человек пострадали. По словам главы региона, нападавший покончил с собой после атаки. Подросток пришел в учебное заведение с пятью единицами оружия. По всей видимости, оно принадлежит его отцу — бывшему полицейскому.





В то же время телеканал NTV утверждает, что ученика обезвредил учитель. Сейчас на месте работает полиция.





Это уже второе нападение на турецкую школу за два дня. Вчера сообщалось, что юноша открыл стрельбу в здании профессионально-технического лицея в провинции Шанлыурфа. Погибших не было, однако несколько человек пострадали.