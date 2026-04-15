Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) в апреле 2027 года. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава МИД республики Михай Попшой.





По его словам, после того как президент Майя Санду подписала решения парламента о денонсации соглашений об участии в СНГ, 8 апреля уведомление направили в секретариат в Минске. Там подтвердили получение. Таким образом, через год республика официально покинет содружество.





Кишинев уже четыре года не участвует в заседаниях СНГ и ЕАЭС, хотя и имеет статус наблюдателя в последнем. К концу 2025 года власти аннулировали 67 из 255 документов, подписанных с СНГ. Санду объявила о переориентации экспорта на западные рынки и приведении правовой базы в соответствие с европейскими стандартами.





В Министерстве иностранных дел России назвали решение циничным, поскольку власти приняли его без открытого обсуждения с обществом. В ведомстве подчеркнули, что вопреки воле граждан Кишинев теперь окончательно отдаляется от Москвы и евразийских процессов.