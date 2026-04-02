Экс-губернатор Курской области Смирнов раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, заявил о раскаянии и просил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm из зала суда.





В ходе судебного заседания прокуратура огласила показания Смирнова. Из них следует, что в мае 2022 года были поручены работы на территории ДНР, однако расходы на них не были включены в региональный бюджет, поэтому денег не хватало. После доклада его предшественнику Роману Старовойту информацию передали в Минстрой с просьбой о перечислении средств.





В июне 2022 года Смирнов приехал на базу «Сейм», где проживал Старовойт. Там экс-губернатор предложил брать деньги с подрядчиков. Вместе со Старовойтом они составили схему, по которой процент взятки определялся в каждом конкретном случае. Половина от полученной суммы, согласно показаниям, предназначалась Старовойту.





Деньги своему предшественнику Смирнов передавал через своего водителя или помощника Старовойта. В пакете также были продукты и алкоголь, чтобы спрятать деньги. Всего Старовойт получил около 100 миллионов рублей, а Смирнов около 30 миллионов рублей.