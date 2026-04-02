Налоговая будет контролировать переводы физлиц на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год

Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год будут автоматически попадать под проверку налоговых органов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на предложения правительства по расширению информационного обмена между ФНС и ЦБ с 2027 года.





Как пишет издание, при проверке будут учитывать регулярность и систематичность поступлений, а также круг партнеров. Однако изменения не затронут большинство людей: переводы от близких родственников и зачисления, не связанные с бизнесом, останутся вне контроля.





В ФНС пояснили, что сумма в 2,4 миллиона рублей — это максимальный доход для самозанятых и порог для применения пониженной ставки НДФЛ в 13%. В Минфине уточнили, что новые меры направлены на переход от выборочного контроля к автоматизированному. Если человек честно декларирует свои доходы, дополнительных проверок ему не потребуется.