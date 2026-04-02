МВД отреагировало на слухи о проверке телефонов россиян на наличие VPN

В МВД России опровергли информацию о том, что сотрудники полиции проверяют мобильные телефоны россиян на наличие VPN-сервисов и мессенджеров. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ.





В ведомстве отметили, что такие сообщения направлены на рост социальной напряженности. Использование VPN-сервисов в России не запрещено законом.





В МВД подчеркнули, что существуют ограничения на рекламу способов обхода блокировок противоправного контента. Закон дает право ограничивать доступ к интернет-ресурсам, рекламирующим сервисы и методы обхода блокировок или продвигающим их использование.