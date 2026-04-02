Новости
Новости 18+
St
У полетевших к Луне астронавтов NASA сломался туалет на космическом корабле
18+
Неполадку удалось устранить
Новости

На борту космического корабля Orion, направляющегося к Луне с экипажем миссии Artemis II, вскоре после старта возник сбой в работе туалета. Об этом Американское космическое агентство сообщило 2 апреля.


Во время проверки системы астронавты заметили мигающий индикатор неисправности. После этого специалисты на Земле приступили к анализу данных и поиску решения. Спустя некоторое время NASA объявило о решении проблемы.


Отмечается, что резервные процедуры на случай неполадок с туалетом были разработаны заранее. В ежедневном плане есть указания на демонстрацию систем сбора отходов, если туалет Orion будет работать неправильно.


Американские СМИ также сообщали о кратковременной проблеме со связью в начале полета, однако серьезного влияния на ход экспедиции это не оказало. 


Artemis II — это миссия, которая станет первым за последние 50 лет пилотируемым полетом к Луне. На борту корабля четыре астронавта: Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен. Экспедиция продлится около десяти дней.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...