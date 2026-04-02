США впервые за 53 года отправили астронавтов к Луне
На борту корабля Orion — четыре человека
США впервые за 53 года отправили астронавтов к Луне

На борту корабля Orion — четыре человека

NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне. В рамках миссии «Артемида-2» экипаж облетит спутник Земли и вернется на родную планету.


В состав экипажа вошли американцы Рид Уайзмен (командир), Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен. Кристина Кох станет первой в истории женщиной, покинувшей околоземную орбиту.


Старту миссии предшествовал сбой в аппаратуре связи с системой завершения полета, выявленный менее чем за два часа до отправки. В NASA предупредили: без уверенности в том, что система сработает в случае необходимости, запуск будет невозможен, однако проблему оперативно устранили.


Это первая пилотируемая миссия к Луне со времен программы «Аполлон», призванная проложить путь к созданию лунной базы.

