В России первому пациенту ввели персонализированную вакцину от рака

В НМИЦ радиологии первому пациенту ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неонковак», разработанную совместно с Центром им. Гамалеи. Разрешение на клиническое применение препарата медицинское учреждение получило в ноябре 2025 года. Первым участником программы стал 60-летний мужчина, у которого меланому выявили в 2021 году; в 2025-м у него зафиксировали прогрессирование заболевания с поражением лимфатических узлов.





Препарат изготавливается индивидуально для каждого случая и направлен на то, чтобы «настроить» иммунную систему на распознавание и уничтожение конкретных опухолевых клеток. По словам главы НМИЦ радиологии академика РАН Андрея Каприна, это принципиально иной подход, позволяющий обучать иммунитет бороться с угрозой на клеточном уровне. Финальный этап производства вакцины проходит в GMP-лаборатории центра непосредственно перед введением.





Схема терапии предполагает до десяти введений: на 1-й, 8-й и 15-й дни с постепенным увеличением дозы, далее — один раз в 21 день.





Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал технологию прорывным, но дополнительным инструментом в распоряжении онкологов. В случае успешных результатов при лечении меланомы специалисты рассмотрят возможность расширения показаний для применения вакцины.