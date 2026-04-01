Украина получит 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов

Еврокомиссия объявила о выделении 1,4 млрд евро, сформированных из процентов от замороженных активов Банка России за второе полугодие 2025 года. Согласно новой схеме распределения, 95% суммы пойдет через «Украинский механизм кредитного сотрудничества» для обслуживания макрофинансовой помощи Евросоюза и займов стран G7. Оставшиеся 5% перечислят через Европейский фонд мира на оборонные нужды Украины.





Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти средства пойдут на поддержку государственных услуг и ВСУ. При этом сами основные активы российского Центробанка (около 300 млрд долларов) остаются замороженными. Основная часть этих резервов находится в европейских депозитариях, включая бельгийский Euroclear.





Данный транш следует за выплатами, произведенными в августе 2025 года (1,6 млрд евро), а также в апреле 2025-го и июле 2024 года. Механизм использования доходов от российских активов служит базой для погашения кредита в размере 50 млрд долларов, согласованного странами G7 для поддержки Украины.





Москва называет использование доходов от своих активов воровством. В Кремле и МИД РФ ранее предупредили, что любые попытки эксплуатации резервов повлекут за собой судебные иски и зеркальные экономические последствия для недружественных стран.