В Уфе сбили несколько БПЛА на подлете к НПЗ, один дрон попал в жилой дом

Несколько беспилотников атаковали Уфу 2 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Башкирии Радий Хабиров.





Несколько БПЛА были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам. Обломки одного из аппаратов упали в промзоне, где возник пожар. По данным властей, пострадавших в результате случившегося нет, на месте работают службы, возгорание тушат.





Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Хабиров уточнил, что открытое горение ликвидировано, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе прокуратуры Башкирии добавили, что в результате атаки повреждены несколько квартир.





В Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям опровергли распространяемую в соцсетях информацию о наличии пострадавших, назвав ее фейковой и не соответствующей действительности.





Также в связи с действующими ограничениями в аэропорту Уфы задерживается прибытие десяти самолетов. Согласно онлайн-табло, задержаны рейсы из Нячанга, Хургады, Махачкалы, Москвы, Тюмени, Ташкента, Екатеринбурга, Сочи и два рейса из Сургута.