Экс-губернатор Курской области Смирнов рассказал об «откатах» для своего умершего предшественника Старовойта

Речь идет о нескольких миллионах рублей

Бывший глава Курской области и экс-министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве «откатов» от подрядчиков, заявил экс-губернатор региона Алексей Смирнов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.


В качестве благодарностей за заключенные контракты на строительство фортификационных сооружений и других объектов Старовойт получил от одного подрядчика более 12 миллионов рублей, а от другого — около девяти миллионов рублей.


Смирнов, возглавлявший Курскую область с мая по декабрь 2024 года, был задержан в Москве по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений. В середине февраля ему продлили арест. Экс-губернатор обвиняется в получение взятки в особо крупном размере.


В день задержания Смирнова также был задержан его бывший заместитель Алексей Дедов. Он утверждал, что передавал все «откаты» за постройку фортификационных сооружений в курском приграничье непосредственно Смирнову. При этом, по словам бывшего замглавы региона, кураторство над возведением оборонительных сооружений ему поручил предшественник Смирнова — Роман Старовойт.


Напомним, что сам Старовойт совершил самоубийство 7 июля 2025 года. В тот же день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта.

#курская область #старовойт #алексей смирнов
