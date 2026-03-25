Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в братской могиле в Бангкоке

Жительница Уфы, пропавшая три месяца назад на территории Таиланда, обнаружена мертвой. Как сообщает региональный портал Ufa1.ru со ссылкой на местного волонтера Светлану Шерстобоеву, тело 35-летней женщины захоронено в братской могиле.





По данным волонтера, россиянка была найдена мертвой в кондоминиуме, куда она заселилась вместе с юристом, у которого работала помощницей. Оттуда ее тело доставили в полицейский госпиталь, затем — в бюро судебно-медицинской экспертизы, после чего захоронили в братской могиле в Бангкоке.





Местонахождение ее работодателя в настоящий момент неизвестно. Родственники предполагают, что он был арестован в тот же период, когда наступила смерть женщины.





Перед отъездом уфимка, как говорится в сообщении, заняла у брата 300 тысяч рублей. Позднее родственник пояснил, что она оказалась в сложном финансовом положении. На сайте судебных приставов имеется отметка об исполнительном производстве в отношении погибшей из-за задолженности.