Новости
Новости 18+
St
Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в братской могиле в Бангкоке
18+
О ее исчезновении стало известно несколько месяцев назад
Новости

Жительница Уфы, пропавшая три месяца назад на территории Таиланда, обнаружена мертвой. Как сообщает региональный портал Ufa1.ru со ссылкой на местного волонтера Светлану Шерстобоеву, тело 35-летней женщины захоронено в братской могиле.


По данным волонтера, россиянка была найдена мертвой в кондоминиуме, куда она заселилась вместе с юристом, у которого работала помощницей. Оттуда ее тело доставили в полицейский госпиталь, затем — в бюро судебно-медицинской экспертизы, после чего захоронили в братской могиле в Бангкоке.


Местонахождение ее работодателя в настоящий момент неизвестно. Родственники предполагают, что он был арестован в тот же период, когда наступила смерть женщины.


Перед отъездом уфимка, как говорится в сообщении, заняла у брата 300 тысяч рублей. Позднее родственник пояснил, что она оказалась в сложном финансовом положении. На сайте судебных приставов имеется отметка об исполнительном производстве в отношении погибшей из-за задолженности.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#уфа #таиланд #гибель
Загрузка...
Загрузка...