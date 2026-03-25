Иран отклонил американский план урегулирования конфликта и выдвинул пять условий

Иран отклонил предложение США по урегулированию конфликта и выдвинул встречные условия. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.





По данным телеканала, Тегеран представил пять условий для завершения «навязанной войны». О чем именно идет речь, не уточняется. Собеседник телеканала подчеркнул, что Иран настаивает на завершении конфликта на своих условиях, включая вопросы, касающиеся временных рамок. Источник отметил, что исламская республика прекратит боевые действия, когда примет соответствующее решение и когда ее условия будут выполнены.





Ранее агентство Associated Press со ссылкой на пакистанских чиновников сообщило, что власти Ирана получили составленный США план из 15 пунктов. В документ, по данным собеседников агентства, вошли положения о снятии санкций, сотрудничестве в сфере гражданской атомной энергетики, сворачивании иранской ядерной программы, а также о допуске Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к контролю над иранскими объектами. Кроме того, проект предусматривает обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и введение ограничений на ракетные вооружения.