Пропавшего после взрыва в севастопольской многоэтажке парня признали погибшим

Двадцатилетний житель севастопольского дома на улице Корчагина, где 24 марта произошел взрыв, признан погибшим. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.





В завалах пятиэтажного дома нашли фрагменты тел. ДНК-анализ показал, что останки принадлежат молодому человеку, жившему на первом этаже.





Напомним, взрыв в жилом доме произошел в ночь на 24 марта. В результате не менее 40 квартир получили повреждения. Погибла хозяйка одной из квартир, четверо ее дочерей были госпитализированы, а сын 2006 года рождения на протяжении нескольких дней числился пропавшим без вести.





Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале также уточнил, что помимо семьи, находившейся в эпицентре взрыва, пострадал еще один ребенок из другой семьи. По словам главы региона, он находится в больнице со своей матерью. У ребенка диагностированы ушибы и порезы.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства.





Ранее житель полуразрушенного дома в Севастополе рассказал Daily Storm о соседях, в чьей квартире ночью прогремел взрыв.