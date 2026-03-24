Обрушение дома в Севастополе: соседи рассказали о странном ребенке из квартиры, в которой прогремел взрыв
Один из старших сыновей давно настораживал соседей, некоторые даже называли его сатанистом* Коллаж: Daily Storm
Обрушение дома в Севастополе: соседи рассказали о странном ребенке из квартиры, в которой прогремел взрыв

Один из старших сыновей давно настораживал соседей, некоторые даже называли его сатанистом*

Коллаж: Daily Storm

Житель полуразрушенного дома в Севастополе рассказал Daily Storm о соседях, в чьей квартире ночью прогремел взрыв. Многодетные супруги были верующие, непьющие, спокойные. Но один из старших сыновей, по словам мужчины, задолго до трагедии вызывал тревогу у местных. 


«Вообще, я с этим ребенком не знаком, это был один из старших сыновей. Мне соседи уже рассказали, что он был нелюдимый, вечно ходил в черном, как гот. На батю мог руку поднять. <...> Отбитый сынок, сатанист* какой-то», — поделился мужчина.


При этом семья в целом была хорошая, отметил он. Супруги Сергей и Ольга — верующие люди, воспитывали около семи детей. Не пили, не курили, между собой не ругались. 


«Абсолютно не маргиналы. Никаких странных людей в квартиру не водили», — подчеркнул собеседник


Взрыв на улице Павла Корчагина произошел в ночь с 23 на 24 марта. Местный житель отметил, что услышал сильный хлопок. За ним последовали небольшие разрывы, как предполагает мужчина, это могли быть загоревшиеся баллоны с бытовой химией.


По данным СК, погибли хозяйка квартиры и ее сын 2006 года рождения. Еще несколько человек находятся в больницах. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажки.


Губернатор Михаил Развожаев заявил, что версия взрыва бытового газа официально исключена. На месте работают криминалисты, взрывотехники и правоохранители.


* Международное движение сатанизма признано экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ

