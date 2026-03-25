В Госдуме назвали неправильной идею сенатора закрыть дома престарелых ради экономии

В Госдуме раскритиковали идею сенатора Анатолия Артамонова закрыть дома престарелых, а самих людей отдавать в семьи, как детдомовцев. Зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев в комментарии Daily Storm подчеркнул: данная инициатива невыполнима в текущих реалиях.





«Какого-то одного решения, например, все закрыть и людей передать в семьи, — нет. Есть выражение: «У любой проблемы есть простое решение, но, как правило, оно всегда неправильное». Надо более гибко относиться к помощи и поддержке пожилых граждан. Если человек остался один — должна быть инфраструктура, которая позволит ему чувствовать себя в заботе», — уверен Терентьев.





«Знаете, если ко всем социальным расходам подходить с точки зрения экономии, бухгалтерского учета... Любое гуманное общество сильнее негуманного! Это [закрыть дома престарелых] как-то неправильно. У каждого человека должен быть выбор. А здесь, получается, его нет! Все-таки дети — только формируются, а пожилой человек — уже сформированная личность», — добавил депутат.





Его коллега по думскому комитету Светлана Бессараб тоже призвала сенатора не приравнивать пожилых россиян к детям-сиротам. «Ведь ребенка готовы взять под опеку люди, которые не смогли быть родителями или же уже стали ими и считают, что большая семья — благо. А что касается пожилых — они попадают в учреждения не потому, что семья не хочет за ними ухаживать. Просто нет возможности организовать помощь и поддержку в формате 24/7. Далеко не всегда можно уделить постоянное внимание старшим родственникам, именно поэтому люди оказываются в социальных учреждениях», — пояснила Daily Storm Бессараб.





Она обратила внимание, что далеко не каждый старик является одиноким. «И если его захотят приютить чужие люди, не будут ли против родственники?» — задалась вопросом парламентарий.





Дети-сироты попадают в приют при отказе родителей или лишении их прав, а здесь другая ситуация, указала Бессараб. «Не от хорошей жизни, думаю, старших родственников отдают в такие учреждения. Вряд ли семья совершенно чужих людей возьмет на себя обеспечение в полном объеме пожилого человека», — полагает она.





Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, бывший калужский губернатор на встрече с членами регионального правительства Анатолий Артамонов заявил, что оптимизация домов престарелых позволит «сэкономить приличные средства».





«Мы в свое время избавились от детских домов. С одной стороны, дети получили достойное воспитание семейное. С другой стороны, мы сэкономили средства приличные. И вот мы сейчас выходим с таким предложением, этот же опыт применить и для содержания в семьях вот этих людей старшего поколения. Это будет <...> гораздо более комфортно для этих людей», — говорил сенатор.





У Калужской области имеется опыт значительного сокращения детских домов. В январе 2021 года глава региона Владислав Шапша доложил президенту о том, что число детей-сирот в области сократилось с 5,5 тысяч (данные за 2005 год) до 2,6 тысяч, из которых 91%, по его словам, воспитываются в семьях.





На вопрос Владимира Путина о судьбе сотрудников губернатор ответил, что никто из них не был сокращен — люди продолжили работу в перепрофилированных учреждениях.