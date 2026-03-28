ФАС ввела переходный период по рекламе в Telegram и YouTube, но резонансные дела блогеров не закрыла

В ФАС заявили о переходном периоде в применении штрафов за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года. При этом в ведомстве не стали закрывать дела двух блогеров, в отношении которых уже идет разбирательство. 26 марта прошло заседание по делу инфлюенсера Александры Посновой (Янковской), которую ФАС привлекла к ответственности за рекламу ореховых батончиков на YouTube.

Новость о временной приостановке запрета на размещение рекламы на этих платформах появилась в тот же день, что и заседание с участием Посновой. Сама девушка присутствовала на встрече онлайн, поскольку находится в Екатеринбурге. О ходе заседания блогер поделилась в своем Telegram-канале.

«Янковская действовала добросовестно, исполняя договор и требования закона. У нее отсутствовала объективная возможность установить наличие какого-либо запрета, поскольку сведения о таком запрете не были официально опубликованы полномочными государственными органами», — выступила адвокат Посновой.

По итогам в ФАС приняли решение перенести слушание на месяц.

«Я сразу скажу, что мы сейчас отложим рассмотрение дела. Еще раз посмотрим те материалы, которые вы нам прислали. Еще раз, соответственно, поизучаем и еще раз дополнительно с вами встретимся в апреле», — сообщил представитель антимонопольной службы.

27 марта прошло заседание по делу бьюти-блогера Марии Лоскутовой насчет рекламных интеграций фитнес-приложения в ее Telegram-канале. Об итогах встречи с ФАС рассказал ее муж Дмитрий.

«К сожалению, каких-то хороших новостей я сейчас рассказать не могу. Выслушали наши позиции, непосредственно мою и нашего контрагента. Более чем обоснованную, со всеми приложениями всех доказательств, все что обсуждалось в поле, все что мы знали, все доводы, юридические справки. Но чиновники просто перенесли дело на 28 апреля, каких-либо комментариев не дали», — поведал Лоскутов.

Мужчина отметил, что представители ФАС спрашивали его и представителя рекламодателя, размещают ли они по-прежнему рекламу в Telegram.

«Рекламораспространитель ничего не размещает. Я говорю, надо проверить, но, скорее всего, мы тоже сейчас ничего не размещаем. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что страшно! Потому что вы не обозначили правила игры, мы не понимаем, как так», — рассказал муж Марии.

Он высказал сотрудникам ФАС свое негодование по поводу ситуации, которая привела к огромным денежным потерям как со стороны бизнеса, так и бюджета страны.

«Так вы скажите, можно ли рекламироваться то или нет? Чиновница, председатель комиссии, отказалась отвечать. Сказала, что нечего добавить к позиции. Я немножко провокационно спросил, глядя ей в глаза: «Вы понимаете, что вы делаете? Что вы сейчас создаете?». Человек, как говорится, подневольный, государев служащий. Добавить ей было нечего, встала и ушла», — описал итог заседания Дмитрий Лоскутов.





5 марта в ФАС напомнили, что в отношении Telegram принимаются меры по ограничению доступа, а значит, размещение рекламных интеграций на этой площадке является нарушением рекламного законодательства. Роскомнадзор поддержал позицию антимонопольной службы, назвав ее разъяснения исчерпывающими.