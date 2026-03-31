Школьникам расскажут об опасностях использования VPN

В институте, курирующем «Разговоры о важном», попытаются убедить детей в опасности обхода ограничений

Коллаж: Daily Storm

Школьникам объяснят, почему не стоит заходить в заблокированные соцсети через VPN. По этой теме подготовят методички и проведут беседы, рассказали Daily Storm в институте, курирующем «Разговоры о важном»


«VPN у нас не запрещены. Акцент будет сделан на том, что если они используются для заблокированных соцсетей, это влечет опасность и лучше так не делать. Задача — не поучать в духе «нельзя-нельзя». Смысл в том, чтобы путем дискуссии дети пришли к пониманию того, стоит ли это делать и каковы последствия», — поделился Александр Цветков, директор Института изучения детства, семьи и воспитания.


По его словам, иностранные ресурсы заблокированы не случайно: они несут реальную опасность и продвигают деструктивный контент.


Тема не входила в план «Разговоров о важном» на текущий учебный год. Ее решили адаптировать под другой формат — коротких точечных занятий, которые учителя могут проводить по необходимости в любой момент.


«(Материалы) будут готовы к середине-концу апреля. Они войдут в «разговоры о безопасности», открытый банк ресурсов для точечных занятий», — объяснил особенности формата Цветков.


Эксперт напомнил, что в начале марта 2025 года в «Разговорах о важном» уже выходило занятие «Цифровой щит». Его специалисты Института посвятили манипуляциям со стороны мошенников и недружественных спецслужб. Однако VPN и заблокированные соцсети тогда не упоминали.


Ранее глава Минцифры заявил, что его ведомство намерено снижать использование VPN в России с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. По данным источников Forbes, 28 марта министр призвал операторов связи и цифровые платформы бороться с использованием средств обхода блокировок среди их клиентов.


Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что пока в нижней палате парламента не обсуждали полный запрет VPN или введение ответственности за их использование. По словам политика, наказывать стоит только тех, кто использует такие сервисы для совершения преступлений.

Загрузка...
Загрузка...