Отец возлюбленной экс-министра Старовойта: Полина работает врачом, снимается как модель, а новых романов не хочет

Возлюбленная экс-министра Романа Старовойта после его самоубийства в июле прошлого года продолжила учебу в Москве, работает врачом-онкологом в государственной клинике, иногда снимается как модель, но новые романы заводить не хочет. Все это Daily Storm рассказал отец Полины Копыловой. По словам Эдуарда, его дочь очень тяжело переживала смерть любимого и не отошла от потери до сих пор, но старается жить дальше и строит планы на будущее.





«Отношения со Старовойтом были искренние, готовили свадьбу»





«Время [прошедшее с момента самоубийства Старовойта] лечит. Конечно, Полине было крайне сложно тогда! Все до сих пор свежо в памяти у всех: и у нее, и у родственников. Их отношения со Старовойтом были искренние. Поэтому все намного сильнее переживается. Уже ведь у Полины и свадьба с ним планировалась. Они все люди были взрослые и понимали, куда им двигаться





Меня как отца смущало бы, если бы будущий зять был ее моложе. Поэтому я на разницу в возрасте Полины и Романа вообще не обращал внимания. Меня любой молодой человек смущал бы.





О деньгах и имуществе Старовойта не думает





«Чтобы претендовать, надо было быть официально в отношениях. А до этого у них с Полиной не дошло. Оставлял ли Старовойт завещание на наследство? Без комментариев».