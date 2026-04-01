Отец возлюбленной экс-министра Старовойта: Полина работает врачом, снимается как модель, а новых романов не хочет

Возлюбленная экс-министра Романа Старовойта после его самоубийства в июле прошлого года продолжила учебу в Москве, работает врачом-онкологом в государственной клинике, иногда снимается как модель, но новые романы заводить не хочет. Все это Daily Storm рассказал отец Полины Копыловой. По словам Эдуарда, его дочь очень тяжело переживала смерть любимого и не отошла от потери до сих пор, но старается жить дальше и строит планы на будущее.
«Отношения со Старовойтом были искренние, готовили свадьбу»
«Время [прошедшее с момента самоубийства Старовойта] лечит. Конечно, Полине было крайне сложно тогда! Все до сих пор свежо в памяти у всех: и у нее, и у родственников. Их отношения со Старовойтом были искренние. Поэтому все намного сильнее переживается. Уже ведь у Полины и свадьба с ним планировалась. Они все люди были взрослые и понимали, куда им двигаться
Меня как отца смущало бы, если бы будущий зять был ее моложе. Поэтому я на разницу в возрасте Полины и Романа вообще не обращал внимания. Меня любой молодой человек смущал бы.
О деньгах и имуществе Старовойта не думает
«Чтобы претендовать, надо было быть официально в отношениях. А до этого у них с Полиной не дошло. Оставлял ли Старовойт завещание на наследство? Без комментариев».
Учится и работает по профессии
«У Полины все в порядке. Она учится в ординатуре МНИОИ им. П. А. Герцена и работает врачом-онкологом в государственной поликлинике. Совмещает все. Полина всегда хотела посвятить себя медицине и ничего не повлияет на ее сознательный выбор. Ей ее профессия нравится. Считаю, она сделала хороший выбор. У нее тем более красный диплом Курского медуниверситета, и школу с серебряной медалью закончила. Поэтому она способный ребенок»
Востребована как модель
«Участие в модельных фотосессиях — просто ее увлечение. Она уже взрослый человек. Профессия — само собой, а работа моделью — хобби. Она красивая и умная девочка, поэтому и как модель востребована»
Есть где жить в Москве
«Проблем с жильем у Полины нет, несмотря на все слухи в СМИ. Ведь у нее есть родители, которые давно живут в Москве. То есть, ребенок был обеспечен. Помогаю, конечно, дочери. И ее мама тоже участвует в помощи. Для ребенка вообще мама — это, считаю, святое»
«СМИ ломали ее, но справилась»
«Да, она молодая, но, считаю, для нее [cмерть жениха] — испытание. Прессинг тех же СМИ ломает, оставляет свой след. Поэтому, конечно, жалко, что все так случилось. Но она девочка сама по себе очень сильная. Все, что нас не убивает — делает сильнее. Это выражение как раз к Полине и относится»
«Полина не такая, чтобы строить новые отношения»
«Ну что вы, какие могут быть у нее сейчас новые отношения?! Это, самое, наверное, во всей истории печальное. Вроде бы она еще молодая. Но все равно уже как бы и взрослая. Думаю, что не скоро все это [новый возлюбленный] появится. Сейчас бы новые отношения ее, может быть, и вытянули, но Полина не такая. Пока ей тяжело. Слава богу, что у нее остались более-менее преданные люди рядом, родители, которые всегда поддержат».
История знакомства и детали из жизни экс-министра и его молодой пассии
С бывшим министром транспорта и губернатором Курской области Полина Копылова познакомилась еще в 2021 году, писали СМИ. Они утверждали, что спустя год отношений чиновник, который ради новых отношений развелся с женой, подарил молодой возлюбленной автомобиль KIA K5.
В Сети девушку называли «будущей первой леди Курска». Полина с детства привлекала внимание окружающих модельной внешностью, принимала участие в конкурсах красоты. В ее соцсетях было полно фото с подиумов и фотосесcий.
В 2013 году Полина стала первой вице-мисс конкурса красоты «Маленькая супермодель Курска» и затем участвовала в конкурсе «Маленькая Супермодель мира» в Греции, но не взяла главного титула.
Для работы в модельной сфере девушка взяла себе псевдоним: Корнеева не ее настоящая фамилия. По паспорту она Копылова. По словам ее знакомых, свои отношения с чиновником девушка старалась не афишировать.
Днем 7 июля 2025 года в Одинцовском городском округе Старовойт был найден мертвым. Тело чиновника на парковке у парка в кустах рядом с его машиной Tesla обнаружила его личная охрана. При нем был наградной пистолет Макарова. Оружие чиновник получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.
Вечером 7 июля следователи якобы планировали задержать Старовойта по подозрению в мошенничестве и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях. Эта информация официально не подтверждена.
На месте смерти Старовойта журналисты заметили Копылову, которая опознавала его тело. На кадрах она плакала, позже силовики отвели ее на беседу. Девушка также присутствовала и на похоронах Старовойта, но от комментариев журналистам отказывалась.
СМИ утверждали, что семья чиновника якобы обладала недвижимостью общей стоимостью около одного миллиарда рублей. В частности, назывались квартиры в Курске, Москве и Санкт-Петербурге.
Роман Старовойт ранее был женат. В 2020 году его супруга Светлана оказалась в десятке самых богатых жен, заняв восьмое место с доходом свыше 17 миллионов рублей. Доход самого на тот момент губернатора Старовойта был около трех миллионов рублей. Несмотря на финансовое благополучие и наличие двух дочерей, рожденных в браке, в 2021 году пара распалась.