«Как только мы принудим темные силы к миру»: космонавты предположили, когда Россия полетит на Луну

США в ночь на 2 апреля планируют запустить с космодрома во Флориде пилотируемую миссию «Артемида-2» с четырьмя астронавтами. Они хотят совершить десятидневный полет вокруг Луны. Это первая подобная миссия с 1972 года. Российские космонавты пожелали удачи астронавтам в экспедиции и предположили, что РФ сможет отправиться на орбиту спутника Земли «как только мы принудим темные силы к миру».





Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) еще весной 2023 года сообщило, кто полетит к спутнику Земли. Возглавит миссию командир — американец Рид Уайсмен, вместе с ним на корабле будут пилот — американец Виктор Гловер и специалисты миссии: американка Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.





Команда не будет высаживаться на Луну. Главная задача полета — проверить системы жизнеобеспечения космического корабля «Орион».





«Что я думаю по поводу этой экспедиции? Все хорошо, земляне возвращаются к Луне! Конечно же, жалко, что не мы, а американцы возвращаются, то есть отрабатывают транспортную систему. Сейчас облет, потом прилунение, потом, может быть, какой-то другой корабль по результатам этих полетов [отправится на Луну]», — сказал Daily Storm герой России, летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.





Герой РФ, летчик-космонавт Андрей Борисенко тоже пожелал коллегам удачной миссии: «Я могу только пожелать удачи нашим коллегам, потому что это действительно сложная задача со всех точек зрения: с инженерной, с организационной. Поэтому пожелаем им удачи, чтобы у них прошло по штатной программе запланированной!»





В последние несколько лет сроки российской лунной программы переносились. По последним данным, следующая миссия состоится в 2028 году. На орбиту спутника Земли отправится аппарат «Луна-26».





«Что касается нас — у нас сейчас не та обстановка, чтобы Луной заниматься <...> Сейчас у нас самая главная задача — сохранить свое государство и держать на уровне обороноспособность. Как только мы принудим темные силы к миру, тогда наши проекты снимутся со стопа, и мы сможем тогда мечтать о колонизации Луны и дальше. А там, глядишь, и до Марса дойдет! Может, обойдем на повороте наших компаньонов-соратников», — заявил Артемьев.





Главной задачей российской миссии «Луна-26» будет выбор подходящих посадочных площадок. Об этом в 2025 году рассказывал президент Российской академии наук Геннадий Красников. В 2029 и 2030 годах на Южный и Северный полюсы спутника Земли РФ планирует отправить аппараты «Луна-27.1» и «Луна-27.2».