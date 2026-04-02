«В 2057 году, возможно, там будут целые поселения»: правнук Константина Циолковского оценил американскую миссию на Луну

Правнук Константина Циолковского, академик РАКЦ, главный специалист РКК «Энергия» Сергей Самбуров пожелал успеха американским астронавтам, которые стали участниками космической миссии «Артемида II». Их путешествие займет около 10 дней, во время которых экипаж из четырех человек облетит Луну с ее обратной стороны, а потом вернется на Землю и приводнится в океане. «Когда-нибудь там будут оранжереи, — говорит ученый, — а люди разных наций будут жить одной большой семьей!».

— Сергей Николаевич, верите ли вы в успех этой миссии? И почему это важно для всего человечества?

— Я занимаюсь подготовкой астронавтов и космонавтов, и когда они приходят, я первым делом дарю им книгу на английском языке. Это повесть «На Луне», которую мой прадед написал еще в 1887 году и где подробно рассказал о происходящих там явлениях.





Например, что сила тяжести там сильно меньше, чем у нас на Земле. Какая твердая почва. И как оттуда выглядят звезды, потому что на Луне нет атмосферы.





Он довольно подробно все это расписал. И космонавты очень удивляются, насколько это точно! Как будто он и сам там был и ходил по ней ногами!

Циолковский был великим провидцем. Ну а я, как человек, который уже 50 лет работает в Ракетно-космической корпорации «Энергия» и занимается космонавтикой, конечно, внимательно за всем слежу и переживаю, чтобы все получилось. Чтобы человечество все же оказалось на Луне. Потому что это спутник Земли, и там можно много чего сделать. И космодром построить, и обсерваторию.





Там надо строить города! Да и лететь-то... Три дня туда, три дня обратно, неделя там — и может получиться интересная командировка.