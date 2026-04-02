«В 2057 году, возможно, там будут целые поселения»: правнук Константина Циолковского оценил американскую миссию на Луну

Правнук Константина Циолковского, академик РАКЦ, главный специалист РКК «Энергия» Сергей Самбуров пожелал успеха американским астронавтам, которые стали участниками космической миссии «Артемида II». Их путешествие займет около 10 дней, во время которых экипаж из четырех человек облетит Луну с ее обратной стороны, а потом вернется на Землю и приводнится в океане. «Когда-нибудь там будут оранжереи, — говорит ученый, — а люди разных наций будут жить одной большой семьей!».
— Сергей Николаевич, верите ли вы в успех этой миссии? И почему это важно для всего человечества?
— Я занимаюсь подготовкой астронавтов и космонавтов, и когда они приходят, я первым делом дарю им книгу на английском языке. Это повесть «На Луне», которую мой прадед написал еще в 1887 году и где подробно рассказал о происходящих там явлениях.
Например, что сила тяжести там сильно меньше, чем у нас на Земле. Какая твердая почва. И как оттуда выглядят звезды, потому что на Луне нет атмосферы.
Он довольно подробно все это расписал. И космонавты очень удивляются, насколько это точно! Как будто он и сам там был и ходил по ней ногами!
Циолковский был великим провидцем. Ну а я, как человек, который уже 50 лет работает в Ракетно-космической корпорации «Энергия» и занимается космонавтикой, конечно, внимательно за всем слежу и переживаю, чтобы все получилось. Чтобы человечество все же оказалось на Луне. Потому что это спутник Земли, и там можно много чего сделать. И космодром построить, и обсерваторию.
Там надо строить города! Да и лететь-то... Три дня туда, три дня обратно, неделя там — и может получиться интересная командировка.
— То есть обычный человек — он тоже может полететь?
— Конечно. Да, сначала это было непонятно. Ведь космос — он жестокий. Но сейчас у нас есть прекрасные средства защиты, и это стало возможно. Циолковский же рассказывал, как можно путешествовать. Как ученые с бортинженерами (он называл их мастеровыми) летают. Как строят оранжерею, как питаются. А в 1926 году — то есть ровно 100 лет назад — он выпустил труд «Исследование мировых пространств реактивными приборами».
Его план освоения космических пространств состоял из 16 пунктов. Так вот мы с трудом добрались лишь до середины, и многое еще только предстоит. В том числе — создать те самые оранжереи и устроить полеты по Вселенной.
— Верите ли вы в то, что это совсем близко, и мы будем на Южном полюсе Луны уже в 2030-м?
— Естественно, тем более что у США и Китая такое уже было в планах. Но есть и трудности — это радиация, а она очень губительна. Хотя, как я уже сказал, у нас хорошие средства защиты, а со временем, возможно, у нас будут рождаться люди, которые сумеют адаптироваться. Ведь человеческий организм еще таит загадки.
Поэтому может, не в 30-м, а на двухсотлетие Циолковского в 2057 году там уже будут и поселения, и космодромы, и обсерватории, а люди разных наций станут жить одной семьей!
— А сколько там, в космосе, можно выдержать сейчас?
— Наши космонавты с МКС выдерживают и по году, и по полтора, и ничего. Правда, это еще до большого радиационного пояса. Их защищает тонкая обшивка. Гер-алюминий толщиной 3 мм! Это не так много, поэтому радиация все равно просачивается, но я думаю, эта проблема решится.
— Не обидно, что они летят, а мы пока нет?
— Дело в том, что Циолковский — он думал о благе всего человечества. Представляете, в провинциальной Калуге! Простой учитель! Написал около 600 трудов о Вселенной! В одиночку. Ему никто не помогал, соавторов не было. Не было ни радио, ни телевидения, ни интернета. Была только керосиновая лампа. И вот при этой лампе он думал, как устроить жизнь — и на Земле, и в космосе.
Каким должен быть парламент? А какими — межзвездные депутаты? Как сделать человечество счастливым? Все это еще будет!
— Есть гордость, что идеи прадеда осуществляются уже сейчас?
— Я отвечу так: в течение последних лет орбита МКС поддерживается на высоте порядка 400 км. И это — при диаметре Земли в 13 тыс. км. Но это еще не выход в космос, и, возможно, потому другая жизнь нас пока и не заметила. Это очень робкий выход. А вот когда мы уже начнем расселяться по Вселенной...
— Тогда ваше пожелание участникам этой лунной миссии!
— Как говорят космонавты, они улетают жителями одной страны, а возвращаются жителями всего человечества, потому что из космоса не видно границ. Их нет! Это придумано политиками. И вообще, как считал Циолковский, все человечество — это одна семья, которая должна жить дружно и решать вопросы при помощи всемирного парламента.
Никаких войн, никаких вооружений! Все средства, которые идут на вооружение, лучше пустить на благо человечества. Со временем мы объединимся, и у нас не будет никаких различий!