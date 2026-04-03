Код на флэшке и «допотопные» учебники на столе: каким станет российский IT при запрете VPN и введении «белых списков»

Российские программисты уже несколько лет обходят западные санкции, чтобы добраться до обновлений, библиотек и репозиториев кода. VPN для них — рабочий инструмент, такой же повседневный, как клавиатура и компилятор. Теперь идут разговоры о том, что его могут отнять свои чиновники. На фоне нового витка ограничений в России обсуждают блокировку прокси-сервисов и введение «белых списков» по всем каналам связи. Что произойдет с отраслью в случае изоляции Рунета, рассказали Daily Storm руководители ключевых IT-компаний и эксперты.





Двойное давление





В случае введения новых ограничений для VPN или полного запрета таких программ, многие российские IT-компании рискуют оказаться в сером правовом поле. Отечественных аналогов иностранного ПО в реальности мало, а то, что есть, использует компоненты иностранного происхождения. Масштаб зависимости — наглядная демонстрация того, что доступ к внешним ресурсам — производственная необходимость, объясняют айтишники.





«Сейчас для доступа к зарубежным ресурсам приходится обходить западные блокировки. Добавление к этому отечественных ограничений усложнит задачу и, возможно, выведет ее из правового поля, что создаст для компаний неприемлемые риски», — предупредил Иван Панченко. Он — сооснователь системы управления базами данных Postgres Professional, глава комитета по интеграции российского ПО ассоциации «Отечественный софт».





Генеральный директор «Базальт СПО», разрабатывающей операционные системы семейства «Альт», Алексей Смирнов считает, что рабочее пространство разработчиков сжимается с двух сторон одновременно. Из-за ограничений интернета, по его словам, сильно упадет и экспортный потенциал страны в области IT.





﻿«Получается, что нам, разработчикам, мешают работать как государства, которые вводят против нас санкции, так и наши собственные структуры», — резюмировал программист.





По оценкам Панченко, все отечественные операционные системы на базе Linux более чем на 90% состоят из иностранного кода, который необходимо регулярно обновлять. По его словам, единственная полностью созданная в России базовая платформа для компьютеров — KasperskyOS.