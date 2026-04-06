Яндекс, Whoosh и Юрент поддержали верификацию пользователей самокатов через Госуслуги

В сервисе Яндекс Go напомнили, что ранее выступали с инициативой по введению единых стандартов регулирования сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая самокаты.





«В апреле 2025 года Яндекс Go предложил единые стандарты регулирования работы сервисов аренды самокатов. Среди них — ограничение максимального количества устройств в городе и верификация пользователей, одним из вариантов которой может стать интеграция с ЕСИА. В Москве в прошлом сезоне уже заработала авторизация через Mos ID. Благодаря этой мере к аренде не были допущены 23 тысяч пользователей», — сообщили в в PR-службе сервиса Яндекс Go.





В компании подчеркнули, что считают такую практику эффективной и выступают за ее масштабирование в других городах.





Как отмечают в сервисе, развитие кикшеринга сопровождается расширением мер безопасности. В их числе — ограничение скорости, введение медленных и запретных зон в местах с высокой плотностью пешеходов, система штрафов и блокировок за нарушения, а также развитие парковочной инфраструктуры.





В Whoosh также подтвердили наличие технических решений для идентификации пользователей и не исключили расширение таких механизмов.





«У нас уже есть опыт интеграции с сервисами авторизации — Mos ID и банковскими ID. Эти инструменты позволяют проверять возраст пользователей и упрощают вход в приложение. В перспективе среди таких способов может появиться и авторизация через «Госуслуги». На данном этапе детальнее не раскрываем», — сообщили в PR-службе Whoosh.





Похожую ситуацию заняли и другие участники рынка. В Юрент отметили, что интеграция с государственными сервисами уже прорабатывается при участии профильного ведомства.





«Минцифры России оказывает методологическую и консультативную поддержку операторам для интеграции с «Госуслугами». Считаем, что эта мера позволит усилить действующие инструменты идентификации и сократить число случаев, когда средства индивидуальной мобильности арендуют несовершеннолетние», — сообщили в пресс-службе компании.





Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Минцифры России совместно с операторами кикшеринга, включая Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», прорабатывает возможность внедрения верификации пользователей через «Госуслуги» в российских регионах. По данным издания, обсуждается масштабирование такого механизма за пределы Москвы, где уже применяются схожие инструменты идентификации пользователей.