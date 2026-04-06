Фермеры из Новосибирской области подтвердили подлинность видео с благодарностью чиновникам

Герои ролика с «благодарными фермерами из Новосибирской области» утверждают, что видео не было постановочным. Как удалось выяснить Daily Storm, одна из участниц ролика, сотрудница администрации села Чернокурья Азиза Садыкова. Она сообщила, что во время карантина у нее забрали корову, а выплаты пришли уже на следующий день.





«Все, что на видео — правда. Мы не подставные лица. Хоть я и работаю в администрации… У меня забрали одну корову и двадцать баранов. После изъятия все семьи получили выплаты. Никакого вранья в видео нет — там был еще один сотрудник администрации и я. А просить людей сняться на видео… И так, все на нервах», — объяснила Садыкова.





По ее словам, нескольким сельчанам банк заблокировал переводы компенсаций, но позже эту проблему решили. Садыкова отметила, что сейчас фермерам выплачивают компенсацию от Министерства сельского хозяйства и вторую выплату (в расчете на одного члена семьи) — 18,9 тысячи.





Подлинность видео подтвердил и другой герой ролика — директор дома культуры в селе Козиха Сергей Зяблицкий. Оба собеседника не стали уточнять, кто предложил снять ролик о полученных компенсациях.





«Считают, что мы якобы подставные. Это не обман, выплаты пришли на второй день. У нас [у семьи] изымали поросят», — сообщил он Daily Storm.





1 апреля местный телеканал ОТС опубликовал видео, в котором жители новосибирских сел рассказали о пришедших компенсациях за уничтоженный скот. После публикации ролика в социальных сетях пользователи в комментариях начали сомневаться в его правдивости.





При этом остается вопрос, насколько полученные выплаты сопоставимы с реальной стоимостью скота: по данным из открытых источников, корова в регионе стоит от 80 до 120 тысяч рублей, телята — от 20 тысяч.