«Надо миллиарды, чтобы не тонуть»: экскурсовод из Махачкалы спас от потопа 80 человек и пожаловался на проблемы с ливневками

Экскурсовод из Махачкалы, спасший из водного плена порядка 80 человек, в разговоре с Daily Storm пожаловался на проблемы с ливневками в городе и рассказал, как выручал местных жителей. В Махачкале после новой серии осадков обрушилась часть многоквартирного дома на улице Перова. В связи с сохраняющейся угрозой дальнейших разрушений была проведена эвакуация еще около 300 человек из соседних домов.





По словам Зубайру, он стал помогать людям с началом первой волны наводнения в конце марта. «Я так воспитан. Вижу, что кто-то в беде и надо не смотреть на это со стороны», — признался мужчина.





«Я просто взял свой большой автомобиль и поехал в те районы Махачкалы, где затопило дома и люди молили о помощи. Вывозил женщин с детьми и даже с животными. Бывало, ехал, понимал, что вот и сам «сяду», поэтому до места назначения уже использовали лодку. Где-то 27 семей в общей сложности перевез. Но себя героем не считаю. Это просто норма — быть мужиком и помогать попавшим в беду», — сообщил Daily Storm житель Махачкалы.





Мужчине 33 года, он занимается борьбой, а в свободное время водит экскурсии по родной Махачкале. По словам собеседника, таких потопов в городе на его памяти не было. Он считает, что коммунальная инфраструктура города оказалась попросту не готова к выпадению за день месячной нормы осадков.





«В Махачкале, мягко говоря, не самые лучшие ливневки. Здесь можно обвинить и власть, продавшую земли, где нельзя строить дома, и самих покупателей. Природу не обманешь. Там, где овраг, опасно строить. Это как раз северный район Махачкалы, где обрушился дом», — заметил Зубайру.





В качестве примера опасного строительства он привел район под названием «Пальмира». «Чтобы там провести ливневки, другую нужную инфраструктуру — надо как минимум несколько миллиардов рублей. Дома строятся как грибы после дождя. Но инфраструктуры нет, поэтому и такие беды», — заключил он.





Глава Дагестана Сергей Меликов ранее выразил мнение, что в Махачкале проблемы с затоплением во многом связаны с «бездумной застройкой» прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов построены прямо в русле реки, что мешает естественному течению воды, указал он.





Меликов уже попросил правоохранителей провести комплексную проверку законности выданных разрешений на строительство многоквартирных и частных домов в опасных зонах, в том числе вблизи рек. Он поручил «скорректировать бюджет и в летний период, когда угроза подтоплений значительно ниже, вычистить оба русла рек», вышедших из берегов.





Пока, как заявили в региональном МЧС, в Дагестане остаются подтопленными 1065 жилых домов, 1115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог в четырех муниципальных образованиях, в шести населенных пунктах.





Дожди и сильный ветер до 20 метров в секунду в регионе продолжатся. В результате масштабных паводков были подтоплены более 170 улиц Махачкалы и 3 755 домовладений. Эвакуированы 758 человек, в том числе 225 детей, а в пунктах временного размещения находятся 357 человек, отчитался глава города Джамбулат Салавов.





В Махачкале развернули 15 пунктов временного размещения, дополнительно подготовлен резерв мест в гостиницах. Обеспечено снабжение водой, организован подвоз питьевой воды в районы, где наблюдаются перебои, сообщил градоначальник.





По словам мэра, сейчас в отдельных районах столицы республики частично стабилизируется электроснабжение. Без света пока остаются почти 35 тысяч человек.





Салавов также обратил внимание, что пострадавшие шестиэтажки в Махачкале были построены вблизи русла реки с нарушением закона и оформлены как индивидуальные жилые дома.





Власти Дагестана ранее отмечали, что на компенсацию за утраченное жилье и капремонт в поврежденных домах требуется свыше четырех миллиардов рублей. Также в МЧС России предупредили, что в Дагестане сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.