«Это можно сделать и молитвами верующих»: правда ли, что Донскую и Казанскую икону выставили, чтобы быстрее победить в СВО?

Руководитель Патриаршего Архитектурно-реставрационного центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Сергей Демидов рассказал о главной ценности Владимирской (XII век) и Донской (конец XIV века) икон Богоматери, которые сейчас выставлены в Храме Христа Спасителя. Обе считают самыми известными православными святынями и берегут как зеницу ока. Откуда они к нам пришли? Кого видели? И в каком они сейчас состоянии?

— Сергей Владимирович, что это за иконы и за что их так почитают?

— Во-первых, потому что они связаны с историей России! С победами над врагами и своими чудотворениями. Например, с чудом, которое случилось еще во время нашествия Тамерлана.

Это было в 1395 году. Его войска уже шли на Москву, и вдруг повернули обратно. Согласно легенде, ему приснилась сама Богородица, и она приказала ему уйти.

А вспомните предание о том, как наши войска одержали победу над отрядами татарского хана Казы II Гирея, когда те уже стояли на Воробьевых горах. Русские воины молились Донской иконе.