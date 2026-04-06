«Это можно сделать и молитвами верующих»: правда ли, что Донскую и Казанскую икону выставили, чтобы быстрее победить в СВО?

Руководитель Патриаршего Архитектурно-реставрационного центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Сергей Демидов рассказал о главной ценности Владимирской (XII век) и Донской (конец XIV века) икон Богоматери, которые сейчас выставлены в Храме Христа Спасителя. Обе считают самыми известными православными святынями и берегут как зеницу ока. Откуда они к нам пришли? Кого видели? И в каком они сейчас состоянии?
— Сергей Владимирович, что это за иконы и за что их так почитают?
— Во-первых, потому что они связаны с историей России! С победами над врагами и своими чудотворениями. Например, с чудом, которое случилось еще во время нашествия Тамерлана.
Это было в 1395 году. Его войска уже шли на Москву, и вдруг повернули обратно. Согласно легенде, ему приснилась сама Богородица, и она приказала ему уйти.
А вспомните предание о том, как наши войска одержали победу над отрядами татарского хана Казы II Гирея, когда те уже стояли на Воробьевых горах. Русские воины молились Донской иконе.
— Многие ненавистники нашей страны считают, что иконы выставили лишь по одной причине — чтобы победить в СВО. Как вам такая версия?
— Ну, Господи! Для этого не надо передавать иконы. Это можно сделать общим настроем народа и молитвами верующих. Причем независимо от того, где находится образ: в музее он сейчас или в храме. Это никак не связано, все это злые сплетни!
Такие же сплетни были и когда передавали написанную Рублевым икону Святой Троицы. Раздули целую кампанию! Мол, ее нельзя трогать, она осыпается! Но все это было выдумкой. Сколько она уже стоит, — с ней все нормально.
И с Торопецкой иконой, которую в 2009 году передали на временное хранение из Русского музея в Санкт-Петербурге в один из храмов Подмосковья! Передавали — было столько шума, крика. Что она в ветхом виде, а ее куда-то везут.
Но ничего не случилось. И люди молятся, и с иконой все в порядке!
— Почему Владимирскую икону Божией Матери привезли именно в Храм Христа Спасителя, а не в Успенский собор во Владимире, где она когда-то хранилась?
— Это было очень давно, еще много веков назад. После чего ее перенесли в Москву, а там, во Владимире, осталась ее копия, икона-заместительница.
Что касается Москвы, то историческое место хранения Владимирской иконы — Успенский собор Кремля (то есть за Кремлевской стеной, куда обычный человек может попасть лишь по билету — Примеч. Daily Storm). А в Храме Христа Спасителя с этим попроще.
— Пишут, что «Богоматерь Владимирская» датируется XII веком. Насколько это верно?
— Я думаю, что так оно и есть. Она пришла к нам из Византии, и это редчайший памятник!
— А как это определяется? По составу краски? По возрасту древесины?
— Да даже по технике написания. А вот насчет того, что она принадлежит кисти евангелиста Луки, то здесь я уже сомневаюсь (согласно преданию, Лука написал ее на доске от стола, где Христос совершал трапезу вместе с Девой Марией и ее обрученным мужем Иосифом).
Лука — когда жил?! В I веке! И от этого периода почти ничего не осталось. Да, мы знаем, что он писал иконы и одну из них создал на обычной столешнице. Но это не значит, что она и есть Владимирская. Изображение повторяли и в другие века.
— А еще пишут, что ее реставрировал сам Андрей Рублев...
— Скорее всего нет. Это сейчас он знаменит, а при жизни Рублев был обычным монахом Спасо-Андроникова монастыря. Его приглашали для исполнения заказов. Но чтобы что-то ему поручать — мне кажется, это домыслы.
Интересна и история Донской иконы. По преданию, она была подарена донскими казаками московскому князю Дмитрию Донскому. Это было еще в 1380 году, в канун Куликовской битвы.
А в 1552 году перед ней молился Иван Грозный. Он взял ее в свой поход, после чего поместил в Благовещенском соборе Кремля. Кто автор? Возможно, Феофан Грек!
Известно, что через год—два ее передадут в Донской монастырь. Сейчас это невозможно, потому что в Большом соборе идут реставрационные работы.
— Вы его главный архитектор. Будете курировать лично?
— Курируют у нас музейные работники! Но им никто не будет препятствовать. Несмотря на то, что у нас хорошие реставраторы, следить за процессом будут сотрудники Третьяковской галереи. Поскольку икона является государственной собственностью, она передается нам только на временное хранение.
— В каком она состоянии? И потребуется ли реставрация?
— И Владимирская, и Донская иконы в нормальном состоянии, и никаких работ не будет. За ними всегда хорошо следили и продолжают следить.
А если кто-то пишет, что это не так — то написать можно что угодно. После того, как «Троицу» Андрея Рублева вернули из Лавры, тогда тоже писали о повреждениях. Только кто в это повери? Она стояла в специальной витрине и транспортировалась по всем правилам. И этого просто не может быть!