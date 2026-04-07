«Педагог от Бога», а у нападавшего была к ней неприязнь: коллега рассказала об учительнице, которую зарезал девятиклассник

Убитая в городе Добрянка (Пермский край) учительница русского языка и литературы Олеся Багута была педагогом от Бога, сообщили коллеги погибшей.





Сослуживица Багуты отметила, что напавший на педагога подросток был очень проблемным и тяги к знаниям не имел вообще, вдобавок ко всему конфликтовал со сверстниками.





«Мы вместе работали и, считаю, Олеся Петровна — просто замечательный педагог! Очень опытный — у нее 29 лет стажа. За каждого ребенка она переживала», — сказала Daily Storm коллега учительницы.





После случившегося весь коллектив школы №5 в городе Добрянка находится в шоке и не может поверить, что Олеси Петровны больше нет, добавила учительница: «Простите, мне реально тяжело говорить! Все учителя в ступоре до сих пор. В школе идет проверка, много полиции». Занятия в школе отменены.





Коллега также рассказала, что Багута, преподававшая русский язык и литературу, в 2018-м побеждала в районном конкурсе «Учитель года».





Инцидент произошел около 8 утра у входа в школу. 17-летний школьник нанес педагогу несколько ножевых ранений. 55-летняя учительница попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии и врачи, несмотря на все усилия, не смогли ее спасти.





Подростка, скрывшегося с места преступления, оперативно задержали. У школьника, предварительно, была личная неприязнь к педагогу из-за неуспеваемости.





Девятиклассник несколько раз оставался на повторное обучение и состоит на учете полиции, сообщали местные власти. Мотивом нападения мог стать недопуск к экзамену.





В местном управлении СК заявили, что уголовное дело сейчас расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями «убийство» и «халатность». Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.





В настоящее время с подростком проводятся следственные действия. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, указали в ведомстве.